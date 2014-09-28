АП: Изменения в Украине должны состояться не по инициативе властей, а под давлением общества

Об этом он сказал в программе «ТСН. Неделя» на телеканале «1+1».

«Главное отличие нынешнего плана реформ, предложенного Президентом Украины, заключается в том, что изменения должны происходить не по инициативе властей, а под давлением украинского общества», - отметил Грынив.

По его словам, до начала работы новоизбранной Верховной Рады в парламент будет передан пакет законопроектов: прежде всего, по борьбе с коррупцией, реформированием судебной ветви власти и создание профессиональной и боеспособной армии.

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«Внутренний фронт проведения задекларированных Петром Порошенко реформ во время воплощения «Стратегии 2020» является не менее сложным и опасным, чем внешний фронт. На самом деле придется проводить все ранее отложенные реформы сейчас и одновременно», - отметил политик.

Как подчеркнул Грынив, главная цель изменений в государстве - соответствие Украины устоявшимся европейским критериям для подачи заявки на членство в Европейском Союзе.