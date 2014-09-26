Германия отправит в Украину 75 грузовиков гуманитарной помощи для переселенцев

Германия готова в ближайшее время отправить в Украину 75 грузовиков с гуманитарной помощью для переселенцев, прежде всего это товары первой необходимости для прохождения зимнего периода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, он и парламентский государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Ганс-Йоахим Фухтель спланировали сроки прохождения, доставки и разгрузки груза.

Читайте также12 тыс. переселенцев проживают в домах, неприспособленных к зимнему периоду - ГСЧС

«Это список вещей, который был составлен, исходя из предоставленного нам перечня потребностей. Для канцлера крайне важен вопрос, чтобы передача товаров переселенцам произошла до наступления холодов», - отметил Фухтель.

Грузовики с этими товарами должны прибыть в Украину в середине октября, после чего разгружены в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях при посредничестве Украинского общества Красного Креста.

Со своей стороны Гройсман заверил, что соответствующие украинские государственные службы способны оперативно организовать транспортировку груза, его сопровождение и таможенное оформление.

Также, в соответствии с планами немецкой стороны, до ноября в Украину прибудут грузы со сборными конструкциями для развертывания стойкого к зимним условиям жилья.

По словам Гройсмана, в трех отмеченных областях будут созданы транзитные пункты, где установят сборные дома. В целом в таких домах одновременно смогут проживать ориентировочно до 4 тысяч человек.

Он также отметил, что в транзитных пунктах будут размещены лица, пострадавшие и временно перемещенные из Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеПереселенцев с Донбасса не довезли до РФ: из-за шторма людей бросили на Керченской переправе

«Там будут действовать правила проживания, будет работать регистрация. Это будут поселения, где люди смогут проживать короткий период времени, не более одного месяца, после чего будут интегрированы в социальную жизнь разных регионов Украины», - отметил Гройсман.

Обсуждение процедуры предоставления Украине помощи и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц проходило по результатам предварительной договоренности президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, достигнутой во время августовского визита канцлера в Украину, отметили в пресс-службе.