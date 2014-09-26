Сегодня ночью ЦИК определит порядковые номера партий на выборах в Раду
16:10, 26 сентября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия сегодня ночью определит порядковые номера партий в избирательных бюллетенях на выборах в Верховную Раду Украины.
Номера партий определят с помощью жеребьевки / УНИАН
Об этом перед началом заседания сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК Константин Хивренко, передает РБК-Украина.
"Сегодня в 23:00 начнется жеребьевка по определению порядковых номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене по внеочередным выборам народных депутатов Украины 26 октября 2014 года для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - рассказал Хивренко.
Читайте такжеЦИКу поручили закупать услуги по обслуживанию системы "Выборы"Как сообщал УНИАН, в данный момент ЦИК продолжает регистрацию кандидатов в народные депутаты.
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