Сегодня ночью ЦИК определит порядковые номера партий на выборах в Раду

Об этом перед началом заседания сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК Константин Хивренко, передает РБК-Украина.

"Сегодня в 23:00 начнется жеребьевка по определению порядковых номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене по внеочередным выборам народных депутатов Украины 26 октября 2014 года для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - рассказал Хивренко.

Читайте такжеЦИКу поручили закупать услуги по обслуживанию системы "Выборы"Как сообщал УНИАН, в данный момент ЦИК продолжает регистрацию кандидатов в народные депутаты.