ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Блока Петра Порошенко"
16:05, 26 сентября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Блок Петра Порошенко".
Цик зарегистрировал список кандидатов от "Блока Петра Ппорошенко" / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.
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Пятерку избирательного списка "Блока Петра Порошенко" возглавляют Виталий Кличко, Юрий Луценко, Ольга Богомолец, Владимир Гройсман, Мустафа Джемилев. Всего в списке - 193 кандидата.
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