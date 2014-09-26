ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Блока Петра Порошенко"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Блок Петра Порошенко".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Читайте такжеБолее 40% избирателей планируют голосовать за «Блок Петра Порошенко» - опрос Пятерку избирательного списка "Блока Петра Порошенко" возглавляют Виталий Кличко, Юрий Луценко, Ольга Богомолец, Владимир Гройсман, Мустафа Джемилев. Всего в списке - 193 кандидата.

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