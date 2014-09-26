Слушание дела командира "Беркута", подозреваемого в расстрелах на Майдане, снова отложили

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей перенесла рассмотрение жалобы на 14.00 1 октября в связи с неявкой Садовника на судебное заседание.

В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокат Садовника, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности, представил документы, свидетельствующие, что Садовник находится на лечении в Киевский больнице пластичной микрохирургии и хирургии кости, а поэтому не может явиться сегодня на судебное заседание.

Читайте такжеДело о расстреле Майдана: отпущенный под домашний арест подозреваемый не явился в судТакже адвокат обратился с ходатайством дать ему время для ознакомления с апелляционной жалобой прокуратуры.

После этого суд вынес решение о перерыве в судебном заседании до 1 октября.

Судьи выходили из зала под возгласы майдановцев и родственников погибших активистов Майдана: “Позор судьям!”.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киеве изменил меру пресечения со взятия под стражу на домашний арест командиру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.

Генпрокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако вчера, 25 сентября, подозреваемый Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и поэтому он попросил суд перенести заседание в связи с болезнью адвоката.

Вместе с тем представители прокуратуры и адвокаты потерпевших по делу Садовника настаивали, чтобы обвиняемому суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции всего три дня.

Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.