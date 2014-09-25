На следующем заседании Рада рассмотрит законопроект об отмене внеблокового статуса

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Верховной Рады. «Сегодня в СМИ был обнародован указ президента Петра Порошенко. В частности, в соответствии с этим указом, Кабинет министров «должен разработать и подать президенту законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости - для внесения на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательного», - отметили в пресс-службе парламента.

Читайте такжеПорошенко поручил Кабмину безотлагательно отказаться от внеблоковости Украины В то же время, как отмечает по этому поводу пресс-служба Рады, соответствующий законопроект №4561а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения суверенитета и защиты территориальной целостности Украины», в котором предусмотрен отказ от внеблокового статуса страны, был внесен в парламент Кабинетом министров еще 29 августа и будет рассмотрен на следующем заседании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, раньше правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса страны и возобновления курса на членство страны в НАТО. Спикер парламента Александр Турчинов 11 сентября высказывал мнение, что в парламенте хватит голосов для отмены внеблокового статуса Украины.