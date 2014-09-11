В Раде хватит голосов для отмены внеблокового статуса Украины - Турчинов

Об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов сказал в интервью журналу «Фокус», опубликованном сегодня.

Турчинов отметил, что позиция Украины относительно евроатлантической интеграции сегодня поддерживается большинством нашего населения.

Читайте такжеОтказ от внеблокового статуса не может стать гарантией безопасности для Украины - эксперт«Я думаю, что одно из решений, которое в ближайшие дни должен принять парламент, - это отмена нормы законодательства о внеблоковом статусе Украины, которую с грубым нарушением регламента протянул Янукович. Это было сделано под диктовку Москвы. Украине нужно открыть путь для вступления в НАТО. Только евроатлантическая система коллективной безопасности может остановить такого агрессора, как Россия», - заявил он.

Турчинов ответил утвердительно на вопрос, есть ли сейчас в парламенте голоса за отмену внеблокового статуса.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и возобновление курса на членство страны в НАТО.