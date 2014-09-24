Яценюк допустил, что в долгосрочной перспективе Украина может войти в НАТО

Об этом премьер-министр заявил в ходе выступления в Совете внешних отношений США.

Читайте такжеОтказ от внеблокового статуса не может стать гарантией безопасности для Украины - эксперт«В 2007 году я, как спикер, подписал заявку на получение так называемого Плана действий по присоединению Украины к НАТО. Однако на тот момент правительство и парламент приняли решение о внеблоковом статусе Украины», - сказал премьер.

Он отметил, что во многом решение о внеблоковом статусе Украины является пережитком советского прошлого.«Мы понимаем, что Украина не может вступить в НАТО в краткосрочной перспективе, но я процитирую Библию – попросите и вам будет дано», - сказал Арсений Яценюк.