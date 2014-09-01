Норвегия готова содействовать украинской интеграции в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде на совместном брифинге для прессы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Он напомнил, что на этой неделе в Уэльсе пройдет очередной саммит Украина-НАТО, где, по его словам, состоятся переговоры относительно будущих взаимоотношений между Украиной и Альянсом.

Читайте такжеНАТО будет говорить с Украиной о членстве, когда она отменит внеблоковый статус - РасмуссенВ то же время он убежден, что Украина сама должна решать, с кем ей лучше быть. “И если украинское правительство, украинский народ придут к выводу, что будут вступать в НАТО, что этот Альянс дает безопасное будущее. Мы должны уважать этот выбор. Есть соответствующие процессы такого вступления. Бесспорная сложность заключается в том, что есть нерешенная проблема на Донбассе, есть потребность в реформах, и здесь я хочу сказать, что Норвегия всегда готова на двустороннем уровне и в других форматах оказывать Украине нужную помощь”, - сказал Бренде.

Как сообщал УНИАН, 29 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство вносит на рассмотрение парламента законопроект об отмене внеблокового статуса Украинского государства и о возобновлении курса Украины на членство в НАТО.