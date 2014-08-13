История с "гуманитарной помощью" РФ похожа на грязную провокацию Кремля - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook в итогах дня написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Предыдущие обещания россиян делать все строго по согласованию с Киевом и МККК оказалось ложью, потому что в Красном Кресте так и не получили информацию о перемещении колонн и груза", - написал он.

Читайте такжеСНБО: Гуманитарный конвой не едет на Харьковщину, куда он направится - неизвестно

По его словам, история с "гуманитарной помощью" все более похожа на грязную провокацию Кремля.

"По нашим данным, одновременно до границы с Украиной русские перебрасывают дополнительные артиллерийские подразделения. Что за очередной кровавый балаган русские здесь устроят - остается только догадываться. Не исключаем, что в очередном невеселом шоу, приготовленном Путиным для Донбасса, "гуманитарный конвой" может сыграть не последнюю роль", - написал Тымчук.