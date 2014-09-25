Закон о люстрации может быть подписан уже сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов подписал данный закон прямо на брифинге.

Он подчеркнул: “Я подписываю этот закон (речь идет о законе “Об очищении власти” - УНИАН). Он полностью соответствует тому, что было проголосовано в Верховной Раде. Все это зафиксировано, завизировано авторами и общественными активистами - каждая страница, которая хранится в комитете”.

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“Подписывая этот закон, я обращаюсь к президенту Украины с тем, чтобы он также поставил подпись под этим законом”, - подчеркнул Турчинов.

Турчинов подчеркнул: “Буквально сейчас закон фельдъегерской службой будет доставлен к Администрации президента, и я очень надеюсь, что сегодня он будет подписан президентом Украины”.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада с третьей попытки приняла закон “Об очищении власти”. Текст его до сих пор не был обнародован.

Сегодня, 25 сентября, прямо на брифинге для прессы председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал закон о люстрации и направил его на подпись президенту.