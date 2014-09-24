В СМИ подтвердили, что Украина обменяла Кулыгину - агента ФСБ и "хорошую знакомую" Гиркина

Об этом сообщает Юрий Бутусов в своем Facebook со ссылкой на источники в "Цензор.Нет".

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"Кулыгина играет большую роль в организации операций российских спецслужб по поддержке террористических групппировок в Сирии, Грузии и в Украине. Она является одним из руководителей агентуры, которую спецслужбы РФ внедряют для руководства российскими националистическими группировками, используемыми как вербовочные пункты для формирования диверсионных групп, и для контроля за радикальным революционным движением в самой России", - пишет Бутусов.

По его словам, Кулыгина могла бы стать очень ценным свидетелем на суде над российскими организаторами вторжения в Украину - она личный друг полковника ФСБ Игоря Гиркина и генерал-майора ФСБ Александра Бородая, и много лет она участвовала в операциях спецслужб РФ в Приднестровье, Грузии, помогала подавить антиельцинское восстание в Москве в 1993 году, внедрившись в руководство отрядов Баркашова, выполняла задания по поддержке террористического режима Асада в Сирии, и была одним из планировщиков и организаторов вторжения в Украину, лично с оружием в руках входила в состав диверсионной группы Гиркина, захватившей Славянск.

Также Бутусов сообщает, что не все сотрудники украинских спецслужб поддержали решение о выдаче Кулыгиной.

Кулыгина была захвачена в мае, после жестокого боя, в котором наши пограничники уничтожили часть ее охраны, а саму Кулыгину взяли в плен.

Напомним, в конце июля в результате успешной спецоперации украинским силовикам удалось освободить из плена горловских террористов 17 бойцов - участников АТО. Подробности освобождения пленных не разглашаются.

При этом, по некоторым данным, 17 заложников «Беса» обменяли на Ольгу Кулыгину, подозреваемую в причастности к финансированию терроризма на востоке Украины.

Однако, власти настаивают, что никаких обменов не было, а свобода бойцов - это результат спецоперации.

В мае в районе пропускного пункта "Бирюково" украинские пограничники задержали два микроавтобуса "Газель", двигавшихся со стороны России.

С украинской стороны их встречал "Мерседес-Вито". Завязался бой, в ходе которого было убито пять террористов, задержано - 13, один из них был тяжело ранен. Автомобили перевозили 28 автоматов Калашникова, 6 пулеметов, 4 снайперских винтовки и 3 гранатомета "Муха", а также 40 ящиков с боеприпасами к этому оружия и гранатами.

Также среди пассажиров одной из "Газелей" была женщина, перевозившая с собой 10 тысяч долларов. Это была Кулыгина. До последнего времени она находится в изоляторе СБУ в Киеве.