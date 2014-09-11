СНБО: Гиркин не избежит уголовной ответственности за совершенные преступления

22:25, 11 сентября 2014
Политика
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Один из бывших лидеров боевиков на востоке Украины Игорь Гиркин (Стрелков) не избежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

Стрелков / Фото: УНИАН


Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«От ответственности никто не уйдет, органы прокуратуры уже имеют дела и происходит досудебное расследование тех дел, которые уже возбуждены, и названного персонажа (Гиркина (Стрелкова) - УНИАН) не обошла вниманием наша прокуратура», - заверил он.

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