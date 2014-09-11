СНБО: Гиркин не избежит уголовной ответственности за совершенные преступления
22:25, 11 сентября 2014Политика
2 0
Один из бывших лидеров боевиков на востоке Украины Игорь Гиркин (Стрелков) не избежит уголовной ответственности за совершенные преступления.
Гіркін не избежит уголовной ответственности за совершенные преступления, обещают в СНБО / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеГиркин скрывается в российском монастыре (фото, видео)
«От ответственности никто не уйдет, органы прокуратуры уже имеют дела и происходит досудебное расследование тех дел, которые уже возбуждены, и названного персонажа (Гиркина (Стрелкова) - УНИАН) не обошла вниманием наша прокуратура», - заверил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter