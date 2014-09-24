Савченко отвезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы - СМИ

Об этом пишет Дождь со ссылкой на ее адвоката Марка Фейгина.

По его словам, Савченко была этапирована в понедельник, но известно об этом стало только утром в среду. Летчицу скорее всего перевели в Москву. «Других вариантов я не вижу», — сказал Фейгин.

Сейчас мы её уже ищем. Ну, по практике, это либо СИЗО "Лефортово", либо "Печатники" (женская N6). Дальше стационарная экспертиза. — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 сентября 2014

Адвокат добавил, что Савченко этапировали в столицу для проведения следственных действий и психолого-психиатрической экспертизы.

Читайте такжеРоссийские следователи не смогли предоставить доказательства вины летчицы Савченко - защитаСправка УНИАН. Украинскую лётчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже.

Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных. Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки».

Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и потом передали России. В Украине возбудили уголовное производство относительно похищения Савченко.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог. 27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября. 28 августа стало известно, что защита Савченко обжаловала это постановление Советского райсуда.