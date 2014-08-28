США обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольнице

Об этом сообщила официальный представитель американского Госдепартамента Джен Псаки, сообщает ТСН.

В своем Twitter она написала, что США обеспокоены тем фактом, что российская власть намерена отправить Савченко на принудительное психиатрическое обследование.

Читайте такжеСавченко отказалась проходить психиатрическую экспертизу

"Очень обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует перевести Надежду Савченко, украинского пилота, в печально известный российский психиатрический госпиталь [институт им. Сербского, - ред.]", - написала она.

Напомним, что Надежду Савченко хотят принудительно перевезти в Москву и отдать психиатрам.