США обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольнице
23:27, 28 августа 2014Политика
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США обеспокоены судьбой украинской летчицы Надежды Савченко, которая находится в российским СИЗО.
США обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольнице / facebook.com/OZON.monitoring
Об этом сообщила официальный представитель американского Госдепартамента Джен Псаки, сообщает ТСН.
В своем Twitter она написала, что США обеспокоены тем фактом, что российская власть намерена отправить Савченко на принудительное психиатрическое обследование.
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"Очень обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует перевести Надежду Савченко, украинского пилота, в печально известный российский психиатрический госпиталь [институт им. Сербского, - ред.]", - написала она.
Напомним, что Надежду Савченко хотят принудительно перевезти в Москву и отдать психиатрам.
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