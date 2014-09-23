Боевики объявили охоту на паспорта украинских военных - Тымчук

Как сообщает Дмитрий Тымчук у себя в Facebook, у пленных и погибших украинских военнослужащих изымаются военные билеты, удостоверения.

Он сообщает, что отмечается активное перемещение грузов.

Читайте такжеУкраинские военные обороняются и готовят площадки для отвода техники - СНБО

"В течение последних суток в Донецк прибыла колонна из 6 грузовых автомобилей, о содержимом груза местным боевикам не сообщается. Одновременно через пункт пропуска "Изварино" также под усиленной охраной на территорию России было выведено 3 колонны грузовых автомобилей в составе колонны также зафиксированы БТР", - добавил Тымчук.