На этой неделе боевики готовы отпустить 863 пленных украинских военных - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"сегодня от террористов поступило заявление, что они намерены отпустить 863 украинских военных, которые остаются в плену, до конца недели. Соответственно, украинские силовики должны отпустить 311 захваченных в плен террористов", - написал он.

Читайте такжеНа Донбассе остаются в заложниках около 460 человек - ООН

Он добавил, что "учитывая, как обращаются с нашими пленными эти звери, никому такой судьбы не пожелаешь".

Напомним, как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из плена террористов уже освободили 650 человек.