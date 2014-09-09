На этой неделе боевики готовы отпустить 863 пленных украинских военных - Тимчук
23:17, 09 сентября 2014Политика
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Договоренности украинской власти об обмене пленными действуют. Боевики пока не отказываются от взятых на себя обязательств.
Reuters
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"сегодня от террористов поступило заявление, что они намерены отпустить 863 украинских военных, которые остаются в плену, до конца недели. Соответственно, украинские силовики должны отпустить 311 захваченных в плен террористов", - написал он.
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Он добавил, что "учитывая, как обращаются с нашими пленными эти звери, никому такой судьбы не пожелаешь".
Напомним, как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из плена террористов уже освободили 650 человек.
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