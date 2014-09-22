Один из крупнейших медиахолдингов Украины возглавила одиозная регионалка Бондаренко

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Украинский медиахолдинг" (УМХ) объявил о назначении с 26 сентября 2014 г. главой Наблюдательного совета Елены Бондаренко. На этом посту Елена сменит Юрия Ровенского, покинувшего УМХ в июле 2014 г. Согласно требованиям законодательства, одновременно Елена сложит полномочия депутата Верховного Совета Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТурчинов сказал “регионалке” Бондаренко, что ей нужно встать на колени перед армиейВ частности, владелец УМХ Сергей Курченко заявил по этому поводу, что "сегодня повсюду в мире в СМИ приходят люди с богатым политическим опытом".

Справка. Елена‎ Бондаренко с 2006 г. трижды избиралась народным депутатом Украины, работала в Верховном совете V, VI и VII созывов. Являлась членом депутатской группы "За мир и стабильность", которую считают лоббистом интересов России в парламенте. В частности, Бондаренко была среди 24 депутатов, посетивших российскую Думу 17 сентября.

В феврале в интервью немецкому журналисту Бондаренко заявила, что силовики на Майдане действуют "недостаточно жестко".

Украинский медиахолдинг (УМХ) - одно из крупнейших объединений СМИ в Украине. В него входят Корреспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие бренды.

В 2013 году холдинг приобрел Сергей Курченко.