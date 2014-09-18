Стало известно, кто из украинских нардепов совершил визит в Госдуму РФ (список)

Стало известно, кто из украинских депутатов вчера, 17 сентября, совершил визит в Госдуму РФ, чтобы, по словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, отстоять "интересы русского мира и демократического будущего Украины".

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В частности, с "миротворческим" визитом Москву посетили регионалы Владимир Олейник, Елена Бондаренко, Владислав Лукьянов, коммунисты Александр Голуб и Александр Присяжнюк, а также артистка Таисия Повалий

Далее приводим полный список 24х "гостей из Украины" в Госдуме РФ.

1. Владимир Олейник

2. Елена Бондаренко

3. Таисия Повалий

4. Владислав Лукьянов

5. Валентина Лютикова

6. Александр Бобков

7. Сергей Горохов

8. Александр Присяжнюк

9. Виталина Дзоз

10. Олег Буховец

11. Геннадий Васильев

12. Сергей Гончаров

13. Александр Козуб

14. Евгений Мураев

15. Василий Самойленко

16. Виктор Тихонов

17. Владимир Чуб

18. Александр Голуб

19. Александр Зубчевский

20. Василий Демедюк

21. Владимир Кудря

22. Владимир Медяник

23. Руслан Скарбойвичук

24. Роман Шугало

Ранее сообщалось, что 24 украинских нардепа ВР из группы "За мир и стабильность" собираются посетить 17 сентября пленарное заседание Госдумы, писал ИТАР-ТАСС. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий вчера заявил коллегам с трибуны, что заседание после обеда посетят 24 украинских депутата, "которые в этих непростых условиях, рискуя жизнью, отстаивают интересы русского мира и демократического будущего Украины".