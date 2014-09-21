Следить за перемирием на Донбассе уже отправлены 80 наблюдателей ОБСЕ

Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ, передает ZN.UA. "Эти команды будут развернуты близ Мариуполя, Донецка, Константиновки, Северодонецка и Луганска, где должен выполняться пункт Меморандума о прекращении огня", - отмечается в сообщении.

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В ОБСЕ приветствовали подписание минского меморандума и подчеркнули, что "прекращение огня, отвод вооружения и разминирование территории – жизненно важный первый шаг для деэскалации конфликта".

"Миссия ОБСЕ будет немедленно и активно поддерживать реализацию и мониторинг этого соглашения", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, в пятницу в Минске был подписан новый мирный меморандум. Согласно ему, уже в субботу 20 сентября должен был начаться отвод войск на Донбассе в рамках создания 30-километровой буферной зоны. Однако, по данным пресс-центра АТО, по состоянию на 21 сентября в Луганской и Донецкой областях продолжаются обстрелы позиций украинских сил со стороны террористов и российских военных, несмотря на подписанный в пятницу в Минске меморандум о выполнении обязательств о прекращению огня.