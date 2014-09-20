Боевики игнорируют режим временного прекращения огня, обстрелы продолжаются

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Игнорируя режим временного прекращения огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил антитеррористической операции", - отметили в пресс-центре.

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В частности, обстрелу подверглись блок-посты в районах населенных пунктов Пески, Редкодуб, Центральный, Золотое, Рассыпное, Приовражне, Нижняя крынка в Донецкий области.

Ситуация в районе Мариуполе является стабильной, там силы АТО проводят мероприятия, направленные на недопущение потерь среди личного состава.

В свою очередь силы АТО придерживаются режима прекращения огня, наносят огневые поражения противнику лишь с целью нейтрализации его огневых точек.

Состояние дел в отношении подразделений, расположенных в районе Дебальцево, находится под контролем командования АТО.

Наши воины продолжают осуществлять изоляцию кризисного района путем несения службы на блокпостах и опорных пунктах, проводят мероприятия по инженерному оборудованию государственной границы Украины.