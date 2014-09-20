ООН: На Донбассе погибли более 3200 человек, более 8 тысяч ранены

19:28, 20 сентября 2014
Политика
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В результате боев на Донбассе погибли 3 219 человек, еще 8 198 человек - ранены.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине в Твиттере.

Такие данные организация приводит по состоянию на 16 сентября.

Как сообщал УНИАН, количество погибших бойцов антитеррористической операции составляет около двух тысяч человек.

Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык в эфире "Шустер live".

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