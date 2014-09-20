ООН: На Донбассе погибли более 3200 человек, более 8 тысяч ранены

Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине в Твиттере.

At least 3,219 killed and 8,198 wounded in eastern #Ukraine as of 16 September #OHCHR#WHO#UN - UN in Ukraine (@UN_Ukraine) Сентябрь 19, 2014

Такие данные организация приводит по состоянию на 16 сентября.

Как сообщал УНИАН, количество погибших бойцов антитеррористической операции составляет около двух тысяч человек.

Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык в эфире "Шустер live".