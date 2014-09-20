На Донбассе погибли около 2000 бойцов АТО - зам Коломойского

Об этом заявил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык в эфире "Шустер live", пишет LB.ua.

Чиновник рассказал, что в Днепропетровских моргах было проведено 1300 судебно-медицинских экспертиз.

В то же время, по словам Олийныка, не всех погибших бойцов удалось забрать с поля боя.

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"К сожалению, мы ожидаем, что там находится около 400, может быть, 500 тел. Большая часть этих тел, она не опознана, и скорей всего, будут проблемы с опознанием, потому что многие в результате страшного вооружения, которое там применяется, уже не подлежат опознанию", - рассказал Олийнык.

"Вот таким образом мы понимаем примерную, подчеркиваю, примерную цифру потерь с нашей стороны - до 2 тыс. человек", - добавил зампредседателя ДнепрОГА.

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Олийнык отметил, что в это количество входят погибшие военные, а также бойцы добровольческих батальонов и спецбатальонов милиции.

Напомним, по данным СНБО по состоянию на 12 сентября погибло 873 военнослужащих.

Ранее уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что в списках пленных и пропавших без вести на Донбассе остаются 2,4 тысячи военных и гражданских лиц.

Ранее "Центр освобождения пленных" заявил о 853 пленных и 408 пропавших без вести в зоне антитеррористической операции по состоянию на 13 сентября.