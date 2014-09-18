Порошенко в Конгрессе США: Украина сейчас в центре новой попытки передела мира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США.

«Агрессия против Украины стала одним из наихудших последствий агрессии в мире... Мир встал перед страшным кризисом безопасности. Сейчас мы становимся свидетелями новой попытки раздела мира. Украина стоит в центре этой попытки. Результат сегодняшней войны определит, будем ли мы вынуждены принять страшную и темную Европу как часть нового мира», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко призвал США предоставить Украине статус основного союзника без членства в НАТОПо словам Порошенко, война, в которой сегодня сражаются молодые украинские парни, - это война за свободный мир.

Кроме того, он напомнил о трагедии с «Боингом» Малайзийских авиалиний, который был сбит в небе над Донбассом.

«Это был грубый акт террора. К сожалению, эта трагедия заставила «проснуться» многих в мире в отношении к ситуации в Украине. Цинично сбитый «Боинг» Малайзийских авиалиний поднял еще один вопрос: мы сейчас - на передовой борьбы против терроризма. И мы должны объединить сейчас все усилия для борьбы с терроризмом, чтобы эффективно реагировать на этот вызов», - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найденоПрезидент также призвал США принять новые санкции против России.

«Прошу, чтобы США были сильными и стояли в поддержку своих принципов и дальнейших санкций против агрессора. Экономические санкции важны по многим причинам - они помогли выбрать между хорошим и плохим, защитить моральные основы и не обращать внимание на прагматизм», - сказал он.