Порошенко выступил в Конгрессе США

Конгрессмены приветствовали Петра Порошенко продолжительными аплодисментами.

Порошенко начал свое выступление с благодарности американским властям за солидарность с Украиной.

"Демократии должны поддерживать друг друга, иначе нас уничтожат одну за другой", - сказал Порошенко.

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Президент отметил, что украинцы сейчас находятся на передовой в мировой борьбе за демократию.

"Война, в которой сражаются украинские солдаты, - это война за свободный мир", - заявил украинский президент.

Порошенко напомнил, что ровно 20 лет назад был подписан Будапештский меморандум, а Украина в обмен на гарантии безопасности отказалась от третьего по величине ядерного потенциала в мире.

Президент провел параллели между ситуацией на Донбассе и событиями в Абхазии и призвал не дать Украине остаться одной в этих сложных обстоятельствах.

Порошенко подчеркнул, что Украина не смирится с оккупацией Крыма и вспомнил о жертве крымского татарина Ришата Аметова, который вышел на протест против оккупации и был жестоко убит.