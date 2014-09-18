Порошенко призывает США ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призывает США продолжить экономические санкции против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский президент заявил на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне.
«Прошу, чтобы США были сильными и стояли в поддержку своих принципов и дальнейших санкций против агрессора. Экономические санкции важны по многим причинам - они помогли выбрать между хорошим и плохим, защитить моральные основы и не обращать внимание на прагматизм», - сказал он. Порошенко отметил, что война против Украины со стороны РФ - это «война против свободы, демократии, европейских ценностей».
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