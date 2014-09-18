Порошенко призывает США ужесточить санкции против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский президент заявил на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне.

«Прошу, чтобы США были сильными и стояли в поддержку своих принципов и дальнейших санкций против агрессора. Экономические санкции важны по многим причинам - они помогли выбрать между хорошим и плохим, защитить моральные основы и не обращать внимание на прагматизм», - сказал он. Порошенко отметил, что война против Украины со стороны РФ - это «война против свободы, демократии, европейских ценностей».

Читайте такжеПорошенко призвал США предоставить Украине статус основного союзника без членства в НАТОГлава Украинского государства напомнил, что Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕС и «наша нация сделала выбор в интересах европейских ценностей. «Другая нация решила наказать Украину за эти шаги. Мир не может позволить такого поведения», - подчеркнул Порошенко.