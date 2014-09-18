Порошенко: Если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найдено
Порошенко готов обсуждать с сепаратистами все, кроме независимости Украины.
Президент Украины Петр Порошенко готов обсуждать с сепаратистами все, кроме территориальной целостности, свободы и независимости Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США.
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«Я готов предложить сепаратистам больше прав, чем любая часть Украины имела. Я готов обсуждать (с сепаратистами) все, кроме территориальной целостности, свободы и независимости Украины, ее суверенитета», - сказал он.
Порошенко выразил уверенность, «что если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найдено».
Президент @poroshenko: я готов предоставить сепаратистам больше прав, чем когда либо в истории
— Yulia Savchenko (@YuliaVOA) September 18, 2014