Порошенко: Если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найдено

Президент Украины Петр Порошенко готов обсуждать с сепаратистами все, кроме территориальной целостности, свободы и независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместном заседании палат Конгресса США.

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«Я готов предложить сепаратистам больше прав, чем любая часть Украины имела. Я готов обсуждать (с сепаратистами) все, кроме территориальной целостности, свободы и независимости Украины, ее суверенитета», - сказал он.

Порошенко выразил уверенность, «что если эта война касается прав, а не геополитических амбиций, решение будет найдено».