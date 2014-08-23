Независимость Украины поддерживают рекордные 90% граждан - эксперт

Об этом в интервью ZN.UA сообщил автор исследования динамики поддержки населением суверенитета Украины в первые десятилетия ее государственной независимости, президент КМИС Валерий Хмелько.

«И это не первый случай, когда некоторая часть граждан, не поддерживавшая государственную независимость в условиях, когда ничто не побуждает думать о возможных угрозах, в ситуациях, когда эти угрозы становятся реальными, осознает, что независимость страны представляет для нее действительную ценность», - сказал эксперт.

По словам Хмелько, первое, явно не экономически мотивированное повышение численности сторонников независимости было зафиксировано во второй половине 1994 года. В первые два года независимости, в условиях значительного снижения уровня жизни, гиперинфляции их количество снизилось с 76% до 56%. Хотя экономическая ситуация продолжала ухудшаться, после президентских выборов 1994 года желающих присоединения к России стало заметно меньше (особенно на востоке и на юге).

Как отметил социолог, доля сторонников независимости еще более увеличилась с началом войны в Чечне и к концу 1996 года (совпало с появлением собственных украинских денег) достигла 71% взрослого населения. В условиях финансового кризиса 1997-1998 годов снова значительно снизилась (почти до 60%). А в 1999-2000 годах, во время второй чеченской войны, возросла до 72%, напомнил Хмелько.

Читайте такжеПочти 90% украинцев считают себя патриотамиПо словам социолога, в 2003 году, когда из-за действий России в районе острова Коса Тузла возникла угроза территориальной целостности Украины, в течение одного только месяца доля сторонников украинской независимости возросла с 71% до 77%, и только после разрешения конфликта снизилась до 72%.

Как сообщил президент КМИС, в августе 2008 года, во время вторжения России в Грузию, поддержка украинцами своей независимости возросла с 72% до 83%. Уменьшение растянулось почти на десять месяцев и остановилось на уровне 74%, сказал социолог.

"Год за годом поддержка суверенитета Украины украинцами возрастала, этот процесс стабилизировался. Сейчас же всплеск гражданского самосознания произошел в связи с прямым покушением на территориальную целостность и суверенитет страны со стороны России", - резюмировал Хмелько.