Украину ждет глобальная реформа МВД: милиция станет полицией, а все спецподразделения ликвидируют

Как говорится в видео, под юрисдикцию МВД будут подпадать Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная миграционная служба, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Государственная пограничная служба.

Кроме того, "милиция" будет переименована в "полицию" и получит значительные структурные изменения.

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"Милиция является рудиментом советской эпохи и означает вооруженное народное ополчение. Зато полиция - это профессиональный государственный правоохранительный орган, призванный обеспечивать правопорядок, избегая карательных функций", - говорится в презентации.

Во время реформы некоторые службы будут сокращены или объединены, зато количество работников полиции уменьшится, а зарплата полицейских увеличится.

Коснется реформа и гаишников. ГАИ лишится полномочий выдачи водительских удостоверений, а будет заниматься только патрулированием. В то же время на украинских дорогах должно появиться больше технических средств контроля за движением, что значительно уменьшит уровень коррупции.

На местном уровне будет создана муниципальная полиция, которая будет подчиняться местной власти и МВД, и будет выполнять исключительно функции охраны порядка на улицах и контроля за благоустройством.

Будут ликвидированы все спецподразделения, зато появится один универсальный вроде американского SWAT.

Также после реформы в МВД обещают общественный контроль за полицией, а также доступность информации о состоянии и результатах рассмотрения поданных в полицию заявлений.

При приеме на работу полицейских будут тестировать на детекторе лжи, а все действующие сотрудники органов внутренних дел будут подлежать тотальной переаттестации, говорится в видео.