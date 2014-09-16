Рада отложила рассмотрение антикоррупционного законопроекта на 14 октября

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Будет на следующем заседании рассматриваться снова”, - сказал депутат и прибавил, что следующее заседание парламента должно состояться 14 октября.

Перед закрытием сегодняшнего заседания парламента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что в сессионном зале присутствует очень мало депутатов.

Соответственно законопроект не ставился на рассмотрение, как планировалось ранее.

Читайте такжеСудьбоносный день: ВР приняла законы об амнистии боевиков, особом статусе Донбасса и ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕСКак сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, Верховная Рада не поддержала в первом чтении президентский проект Закона о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (№5085).

Депутаты включили законопроект в повестку дня только с третьей попытки 226 голосами.

После включения законопроекта в повестку дня депутаты не поддержали его в первом чтении, отдав за него лишь 207 голосов из 276, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеДепутаты отказались рассматривать правительственные законопроектыВ то же время Турчинов отметил, что депутаты сегодня снова вернутся к рассмотрению этого законопроекта.

Как отметил, представляя законопроект, депутат Руслан Князевич, являющийся представителем президента в парламенте, законопроектом предлагается создать новый государственный орган – Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Национальное бюро предлагается создать как государственный правоохранительный орган, на который возлагается предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие уголовных правонарушений, отнесенных к его компетенции.

Задачей Национального бюро предлагается определить противодействие уголовным коррупционным правонарушениям, которые совершены высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности.

Читайте такжеДепутаты приняли закон о люстрацииКроме того, законопроектом предлагается определить гарантии независимости Национального бюро, в частности, особый порядок конкурсного избрания директора Национального бюро и исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий директора Национального бюро, конкурсные принципы подбора других работников Национального бюро, их особая правовая и социальная защита, надлежащие условия оплаты труда.