За сутки в зоне АТО погиб сотрудник ГСЧС

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое военнослужащих получили ранения.

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