За сутки в зоне АТО погиб сотрудник ГСЧС
13:23, 18 сентября 2014Политика
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За минувшие сутки в зоне АТО погиб один сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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Как сообщил УНИАН, за вчерашние сутки потерь среди военнослужащих сил АТО не было.
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