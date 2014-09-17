За сутки потерь среди сил АТО нет
14:42, 17 сентября 2014Политика
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За сутки потерь среди военнослужащих сил АТО нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "За последнее время у нас нет потерь среди украинских военных", - отметил он.
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Напомним, что за прошлые сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения. Всего за время действия режима прекращения огня погибли 16 военнослужащих, 98 - ранены.
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