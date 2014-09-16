Спецстатус для Донбасса свидетельствует о слабости Киева - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразила директор Европейской академии дипломатии Катажина Писарська.

”За этим прячется все большая слабость Украины против вооруженных действий россиян на территории Донбасса. Если бы не каждый раз сложнее ситуация украинской армии..., то думаю, что президент Порошенко и Верховная Рада не были бы вынуждены на такое соглашение - по крайней мере в такой форме - принимать”, - сказала она.

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Собеседник агентства обратила внимание, что собственно участие российской регулярной армии в боях на Донбассе изменило расстановку сил в регионе не на пользу украинской власти и отметила, что Россия в дальнейшем будет играть ключевую роль в этом конфликте.

”Если он (закон) направлен на то, чтобы задобрить сепаратистов, то это ничем не закончится. Потому, что бы не делало украинское правительство, то это не группы, настроенные на любой компромисс”, - сказала эксперт, отметив, что сепаратисты могут это сделать только, если получат такое указание из Москвы. Однако, по ее словам, российская власть хочет достичь гораздо больше, чем дает ей этот документ.

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”Это не закон, который удовлетворит Путина”, - сказала эксперт.

В то же время Писарська сказала, что Киев принятием этого документа продемонстрировал, что готов позаботиться об интересах жителей региона и предоставить им больше автономии.

”России будет сложнее говорить, что украинское правительство не учитывает интересов жителей региона, но с другой стороны, мы знаем, как действует российская пропаганда, которая каждую информацию может выкрутить и показать ее в выгодном для себя свете”, - отметила она.