Из-за низкого уровня взаимодействия боевики и войска РФ стреляют друг в друга - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его информации, отмечаются случаи «дружественного огня» между формированиями боевиков и регулярными подразделениями армии РФ. Читайте такжеТымчук: Наибольшая активность войск РФ отмечена в Донецке, Луганске и Дебальцево

"Так, в районе Дебальцево артиллерией террористов обстреляна диверсионно-разведывательная группа российских войск. Зафиксированы и перестрелки между группами местных террористов, в т.ч. с применением артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным Тымчука, эти инциденты вызваны низким уровнем взаимодействия между формированиями боевиков, а также между руководством «ЛНР» и «ДНР» и российским командованием.