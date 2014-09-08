Die Zeit: Пропаганда Путина отравляет народ

В своей статье «Пропаганда Путина отравляет народ», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Йоханнес Фосвинкель пишет, что временное перемирие на востоке Украины является еще одним шедевром школы тактики московского Кремля. Тем не менее, он уже расшатал положение соседней страны и стоил сотен человеческих жизней. Президент России, который чувствовал, будто его страну и его самого долгие годы недооценивали, еще раз всем покажет. Он упорно и беспощадно одерживает тактические победы. Он знает, что российский народ его поддерживает, и на Западе многие симпатизируют ему и его решительности. Наконец, глава государства, который не проводит конференций долгими ночами в поисках компромисса, а наносит удар и побеждает.

После перемирия сепаратисты на востоке Украины контролируют большую часть своей выдуманной империи Новороссии. Теперь у них есть время, чтобы твердо устроиться на завоеванной территории. Россия им в этом охотно помогает. Прежде всего, Москва прогнала призрака членства Украины в НАТО. К тому же Украина разделена. Теперь ее можно частично попробовать снова соединить.

При этом Приднестровье в Молдове может служить примером: Восточная Украина как протекторат России. Другие в Москве бредят о модели Босния-Герцеговина со слабым центральным правительством и возможностью постоянно вместе управлять Донецком и Луганском. Тот факт, что Путин на долгое время отдалил от России и Запад, и Центральную Украину, кого российская пропаганда еще год назад определяла как любимых братьев и сестер, до сих пор мало кого волнует.

Частичная победа на поле боя и на мирных переговорах в Минске была подготовлена по плану. Москве пришлось своевременно заменить российских самодержцев в якобы предавших народных республиках Донецке и Луганске на украинских лидеров. Они, кажется, более управляемы. Когда сепаратисты ослабели, и можно было предвидеть, что украинская армия сможет победить их до зимы, в конце августа в соседнюю страну вторглись сотни российских солдат, вооруженных и оснащенных военной техникой. С их помощью сепаратисты смогли перейти в контратаку в направлении Новоазовска и Мариуполя.

Поскольку захоронения погибших российских солдат по всей стране сложно было держать в тайне, государственное телевидение отреагировало и впервые показало похороны солдата воздушно-десантных войск. Согласно новой легенде, в отпуске он добровольно и с честью сражался в Украине. Российское руководство тут ни при чем. В то же время Путин летал то в Благовещенск, то в Улан-Батор и разработал, по собственным словам, на скорую руку, почти на коленях, мирный план. Президент, который сделал концепцию гибридной войны известной во всем мире, захотел мира.

Сопутствующий ущерб от потери доверия

У внешнеполитического триумфа есть своя цена. Правда, Путин преподал Западу хороший урок. Но сопутствующий ущерб от потери доверия очень глубокий и его долго нужно будет восстанавливать. Россия усугубила конфликт, в котором все принимали участие. Путин выбрал за основу циничную политику. Упрек в том, что остальные, прежде всего, США поступают также, не делает его действия лучше.

Вред внутри России также огромен. Недостатки российской экономики известны: зависимость от ресурсов, отсутствие модернизации и слишком большая доля государственного сектора в народнохозяйственной деятельности, медленный упадок на грани рецессии с ростом инфляции. В качестве дополнительной нагрузки сейчас будут потрачены миллиарды из российского государственного бюджета для Крыма и для стабилизации вассалов в Восточной Украине. Правда, Россия накопила валютные резервы и может предложить такие нужные во всем мире товары, как нефть и газ – быстро она не обрушится. Но она портит свое лучшее будущее.

Еще более подозрительной является внутренняя конституция общества Путина. Страна провела 20 лет и только недавно, казалось, медленно начала становиться на путь процветающего, открытого и толерантного общества, которого раньше в России никто не знал. Новый, еще слабый средний класс вырос, прежде всего, в тех городах, чьи представители начали воспринимать всеобщее благо как выражение общества, в котором все живут в равноправии и ответственности. Это было мягкое обещание другой России, где в один прекрасный день человек, а не статуя правителя сможет быть преобладающей мерой. Путин разбил эту мечту. Его необъявленная война и сохранение власти требуют не возражений и участия, а послушания.

Правитель, нация и народ, который должен слушаться

К тому же Путин расколол общество на так называемое консервативное большинство, которое доминирует над всем, и маргинализированное, более прогрессивное меньшинство. Во время уличных протестов в Москве зимой 2011 года бывший министр финансов и экономический либерал Алексей Кудрин предложил выступить посредником между ним и протестующими. Путин отклонил предложение: Там не было никого, с кем он должен был говорить. В последние месяцы он закончил старый авторитарный образ: правитель, нация и народ, который должен его слушаться. Дешевые гирлянды демократии увяли. Конечно, многим в стране он ударил по слабым местам. Но политическое выравнивание у такого государственного деятеля – это вопрос предложения и не только утихнувшего спроса.

Вместо того, чтобы открыть страну будущему, Путин ее закрывает. Кремль использует старые российские рефлексы и народную мудрость об управлении этой неуправляемой страной: размер государства имеет приоритет перед отдельным гражданином. Россия окружена врагами, и только царь и армия может ее спасти. Кто не разделяет мнения власти и большинства, тот предатель. Свободный гражданин сам по себе подозрителен, и его необходимо контролировать. Страх граждан является лучшим спутником правителей. Только сильных уважают. И так далее.

Коллективное мнение полуправды и легенд

Патриотично-шовинистское полоскание мозгов проводит телевидение. Перекручивание правды и ложь стали в «информационной войне» обычными средствами журналистов. Контролируемое государством телевидение, в духе политтехнологов Кремля, создает коллективное мнение на основе полуправды и легенд. Действенная противоречащая позиция не допускается. Государство все больше сужает нишу плюралистических мнений, заменяя самостоятельных редакторов на приспособленцев или вводя цензуру новостных сайтов в интернете. Недавно успешных блогеров приравняли законом к СМИ. Теперь следующий шаг: СМИ (а также блогеры) , которые распространяют экстремистские заявления, должны учитывать большие штрафы. Что является экстремистским, определяет прокуратура.

Она давно целеустремленно преследует все диссонирующие голоса, которые могут быть опасны для путинской системы. Недавно суд приговорил амбициозного лидера новых левых, Сергея Удальцова, к тюремному заключению. Блогер-критик Алексей Навальный из-за странных обвинений сидит под домашним арестом. Экономист Сергей Гурьев, который настаивал на собственном мнении, был вынужден покинуть страну. Сообщение остается важным для всех: бойтесь все и будьте послушны.

ФСБ в Краснодаре впервые открыла дело по обвинению в сепаратизме. Они обвиняют местную активистку, которая провела два месяца в заключении, в организации «марша за федерализацию Кубани». Когда сепаратисты на востоке Украины с автоматами штурмуют государственные здания, Путин советует своему украинскому коллеге приступить к переговорам о федерализации. Кто выражает подобные требования в России, оказывается в тюрьме. Самоопределение желательно только за границами страны.

Российское общество отравлено пропагандой Путина

Охота на все иностранное и якобы враждебное доходит до абсурда. Государственное телевидение изобретает ужасную историю мальчика из Восточной Украины, который был публично распят наступающими правительственными войсками. Священник разглядел в цветной обуви футболиста на чемпионате мира знак глобального захвата власти гомосексуалистами.

Рэпер из Екатеринбурга не может представлять Россию на музыкальном фестивале в Румынии, потому что его группа, джазовое трио, исполняет американский блюз, а не народные песни о березах и медведях. И рок-музыканта Диану Арбенину, которая никогда не была политически заангажированной, обвиняют в поддержке украинских «фашистов». С тех пор в стране ей едва удаётся найти свободный зал для своих выступлений. Грехи Арбениной – это нероссийский рок-н-ролл, который она играет, и предполагаемое американское гражданство ее мужа.

Российское общество отравлено пропагандой и заключено в постоянных волнениях. Оно живет в страхе перед НАТО, перед украинскими террористами, фашистами и также перед их собственными властями. Если Путин стремится победить на президентских выборах в 2018 году, он должен поддерживать мобилизацию общества. Конфликты и малые войны помогают ему. При этом он отбросил Россию на десятилетия назад. Это обратная сторона его триумфа в Украине.