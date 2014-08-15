Путин заявил, что Джемилев и Чубаров "паразитируют" на проблемах Крыма

Так он ответил на вопрос о запрете въезда на полуостров лидерам Меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, сообщает РИА "Новости".

"Я не сторонник запретов, а сторонник диалога, но нам нужно стремиться к тому, чтобы никто не паразитировал на вот этих проблемах, а думал о будущем и выстраивал эту работу в позитивном ключе", - сказал Путин.

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Он добавил, что Россия не будет "работать с теми, кто спекулирует на проблемах прошлого, и делает своей профессией и способом зарабатывания денег пиар на проблемах прошлого".

Как известно, оккупационные власти Крыма Джемилеву и Чубарову запретили въезд на территорию полуострова.