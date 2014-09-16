Сегодня в ВР ратифицируют Соглашение об ассоциации и рассмотрят "особый статус" Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Отмечается, что во вторник часть пленарного заседания (с 10:00) будет проходить в закрытом режиме. С 12:15 пленарное заседание продолжится в открытом режиме.Читайте такжеПорошенко призывает ВР ответственно отнестись к законопроектам относительно Донбасса

Ожидается, что парламент в закрытом режиме при участии президента Украины Петра Порошенко заслушает доклад о ситуации в зоне проведения Антитеррористической операции.

Кроме того, Верховная Рада может рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса, а также законопроект об амнистии.

Вчера Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона «О ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны» (регистрационный номер 0098).