На Винниччине семьи погибших в АТО получат по 30 тысяч гривен

Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностьюВинницкой ОГА, с соответствующей инициативой выступил сегодня председатель Винницкой ОГА Анатолий Олийнык во время аппаратного совещания.

Читайте такжеПод Иловайском погибли 107 украинских и более 300 российских военных - Гелетей

«Каждая семья наших земляков-винничан, которая потеряла бойца в зоне АТО, получит из областного бюджета 30-35 тысяч гривень и по 10 тысяч гривен получат раненые» - сказал Олийнык.

Он дал поручение соответствующим структурным подразделениям сделать расчеты для перенаправления в областном бюджете необходимых средств.