На Винниччине семьи погибших в АТО получат по 30 тысяч гривен
14:46, 15 сентября 2014Политика
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Руководство Винницкой области решило выплачивать каждой семье погибшего в ходе антитеррористической операции по 30 тыс. грн, раненым – по 10 тыс. грн.
REUTERS
Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностьюВинницкой ОГА, с соответствующей инициативой выступил сегодня председатель Винницкой ОГА Анатолий Олийнык во время аппаратного совещания.
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«Каждая семья наших земляков-винничан, которая потеряла бойца в зоне АТО, получит из областного бюджета 30-35 тысяч гривень и по 10 тысяч гривен получат раненые» - сказал Олийнык.
Он дал поручение соответствующим структурным подразделениям сделать расчеты для перенаправления в областном бюджете необходимых средств.
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