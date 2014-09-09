Военные медики оказали помощь более 2500 раненым в зоне АТО

94 военнослужащие Вооруженных Сил Украины находятся в гражданских лечебных заведениях - в Днепропетровском и Запорожском гарнизоне.

Об этом сегодня, 9 сентября,сообщил представителям СМИ директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

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Офицер отметил, что значительное внимание руководства оборонного ведомства уделяется вопросу реабилитации военнослужащих, раненных во время АТО.

- Сейчас уже подписаны соответствующие директивы, согласно которым планируется создать два реабилитационных отделения во Львовском и Ирпенском военно-медицинских центрах. Мы также проводим переговоры с некоторыми известными международными фирмами, в частности, с израильскими (Ливенштейн), - рассказал полковник медицинской службы Виталий Андронатий.