Польша заявила, что продажа оружия Украине требует тщательной проработки

Польша пока не продает оружие Украине, но готова обсудить такую возможность во время визита украинского министра обороны в Варшаву, который состоится в ближайшие «несколько дней».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в эфире Польского радио сообщил министр обороны Польши Томаш Семоняк, комментируя вчерашнее заявление украинского министра о том, что Украина уже начала получать оружие от одной из стран НАТО.

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"Украинский министр обороны четко говорил об одной стране, которая начала поставлять оружие в Украину. Это не Польша", - сказал Семоняк.

Министр повторил свое уже ранее озвученное мнение, что польская власть может продать украинцам оружие, поскольку нет запрещения для таких транзакций, и это будет зависеть от заинтересованности украинцев в таких поставках.

"В ближайшие несколько дней ожидаю визита министра обороны Украины в Польшу, и мы будем разговаривать, в том числе, о военном сотрудничестве", - сказал он.

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Семоняк тоже заметил, что вопрос продажи оружия это не та тема, которая решается за "несколько часов или дней", а требует скрупулезной проработки.

По его словам, в первую очередь нужно выяснить, могут ли польские производители оружия поставить украинцам такое вооружение, в котором они нуждаются, а затем уже согласовывать вопросы таких поставок, среди которых и финансирование.