США могут начать поставки оружия в Украину - сенатор

С таким утверждением на брифинге выступил председатель комитета по вопросам вооруженных сил сената Конгресса США Карл Левин, передает ИТАР-ТАСС.

"Нужно предоставлять снаряжение, горючее, бронежилеты, если нужно - стрелковое оружие, боеприпасы. Такая поддержка возможна", - сказал он.

Читайте такжеСША могут заморозить счета «Газпрома» и российских банков - сенаторКроме того, на встрече с назначенным Верховной радой первым вице-премьером Украины Виталием Яремой сенатор заявил, что США ищут "пути влияния на Российскую Федерацию, чтобы избежать военного конфликта на территории Украины".

Белый дом 22 апреля сообщил, что США выделят 8 млн долларов на помощь вооруженным силам и пограничной службе Украины.