США могут начать поставки оружия в Украину - сенатор

21:33, 25 апреля 2014
Политика
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США могут в случае необходимости начать поставки Украине стрелкового оружия и боеприпасов.

Левин допускает возможность оружейных поставок из США

С таким утверждением на брифинге выступил председатель комитета по вопросам вооруженных сил сената Конгресса США Карл Левин, передает ИТАР-ТАСС.

"Нужно предоставлять снаряжение, горючее, бронежилеты, если нужно - стрелковое оружие, боеприпасы. Такая поддержка возможна", - сказал он.

Читайте такжеСША могут заморозить счета «Газпрома» и российских банков - сенаторКроме того, на встрече с назначенным Верховной радой первым вице-премьером Украины Виталием Яремой сенатор заявил, что США ищут "пути влияния на Российскую Федерацию, чтобы избежать военного конфликта на территории Украины".

Белый дом 22 апреля сообщил, что США выделят 8 млн долларов на помощь вооруженным силам и пограничной службе Украины.

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