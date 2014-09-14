Порошенко подтвердил освобождение из плена 73 украинских военных

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Еще 73 наших военных освобождены из плена в Донецке. Еще 73 семьи скоро встретят своих близких. Слава Украине!" - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ ранее сообщали о факте обмена пленными в формате "73 на 73", однако советник главы МВД Антон Геращенко в эфире ТСН не смог подтвердить эту информацию.

Днем ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook проинформировал, что «сегодня освободили еще пятерых наших заложников из Марьинки".