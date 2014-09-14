Из плена боевиков освобождены 4 украинских силовика и волонтер - пресс-служба Президента
15:42, 14 сентября 2014Политика
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Из плена боевиков освобождены еще 4 украинских силовика и волонтер.
REUTERS
Об этом в соцсети сообщил руководитель пресс-службы Президента Украины Святослав Цеголко.Читайте такжеНаливайченко: Более 740 украинцев еще удерживаются боевиками
"Сегодня освободили еще пятерых наших заложников из Марьинки. Как сообщили президенту в Центре освобождение пленных, трое из них из батальона Донбасс, один рядовой солдат и один волонтер. Должны освободить всех", - написал он.
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