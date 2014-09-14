Российские СМИ сообщают об обмене пленными по формуле "73 на 73", в МВД не подтверждают

Об этом сообщила председатель комитета по военнопленным террористической организации "ДНР" Дарья Морозова, передает ИТАР-ТАСС.

Передача состоялась в районе Константиновки, за 60 км на юг от Донецка.

Ранее представители ДНР отмечали, что обмен пленными состоится по формуле «65 на 65».

Читайте такжеИз плена боевиков освобождены 4 украинских силовиков и волонтер - пресс-служба ПрезидентаОдновременно, состоялся ли этот обмен, пока не известно. Об этом в эфире ТСН.Тиждень сказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

Чиновник уточнил, что из плена во время перемирия в течение недели уже удалось вызволить 86 бойцов АТО. Точной цифры, сколько еще украинцев находятся в плену боевиков, Геращенко не знает. Он уточнил, что точной цифрой обладает СБУ. В то же время советник министра подчеркнул, что обмен пленными продлится и на следующей неделе.