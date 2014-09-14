Крымчане идут на "выборы" под песни Газманова
На территории временно оккупированного Россией Крыма 14 сентября проходят "выборы" в Государственный совет Крыма, а также органы местной власти.
Как передает корреспондент УНИАН, пресс-служба избирательной комиссии Крыма сообщила, что работает около 1,2 тысяч избирательных участков.
По данным избиркома, в выборах Госсовета принимает участие 12 политических партий, на 75 мандатов претендует 803 кандидата, из которых 108 по мажоритарной системе и 695 - по пропорциональной.
Читайте такжеСегодня в оккупированном Крыму Россия проводит парламентские "выборы"По состоянию на 11 утра проголосовали 20,6% крымчан.
Общественный порядок в день выборов обеспечивают около пяти тысяч полицейских и военнослужащих внутренних войск.
На большинстве избирательных участков можно услышать современную российскую поп-музыку. Сразу на нескольких избирательных участках звучат песни Олега Газманова.
Напомним, организация и проведение выборов в оккупированном Крыму являются уголовным преступлением.