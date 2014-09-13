Вопреки перемирию боевики пошли на штурм донецкого аэродрома и прорыв из Пантелеймоновки
23:07, 13 сентября 2014Политика
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Бойцы АТО дали отпор боевикам и удержали занятые позиции.
REUTERS
Несмотря на режим прекращения огня сегодня боевики попытались штурмовать донецкий аэродром и пойти на прорыв из Пантелеймоновки.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"В течение дня террористы совершили очередную неудачную попытку штурма аэродрома Донецк, и прорыва из населенного пункта Пантелеймоновка. Вооруженные Силы Украины оказывают достойный отпор врагу, и мужественно удерживают занятые рубежи", - отмечается в сообщении.
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Также отмечается, что в течение дня по подразделениям сил АТО осуществлялись единичные обстрелы, но в целом ситуация под контролем.
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