Боевики снова обстреляли аэродром Донецка - штаб АТО

За минувшую ночь были зафиксированы обстрелы позиций сил АТО неподалеку населенных пунктов Ясиноватая, Марьинка, Пески, Тоненькое, Малоорловка, Ждановка, Дебальцево, шахты 60 летию Великой Октябрьской Революции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Вчера, 12 сентября, в 19.30 многочисленной группой боевиков при поддержке шести танков, начался штурм аэродрома Донецк.

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Вражеский приступ был героически отбит воинами, которые обороняют этот важный объект. Потерпев неудачу, террористы в 20.50 начали интенсивный артиллерийский обстрел позиций защитников аэродрома.

После чего аэродром Донецк был обстрелян еще раз утром 13 сентября в 5 часов с применением гранатометов.

Как сообщал УНИАН, боевики атаковали силы АТО, но украинские военные продолжают сохранять перемирие. Вчера, 12 сентября, с применением БМ-21 «Град», артиллерии, минометов был обстрелян аэродром Донецка.