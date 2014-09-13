Первые грузовики второго гумконвоя прошли российскую таможню и едут в Украину - СМИ

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

«В 23:30 мск (22.30 по Киеву) российские таможенники и пограничники завершили таможенный и пограничный контроль первой партии из 33 грузовиков. Машины выехали за территорию пункта пропуска в Украину», — сказал Фарукшин. Он добавил, что вместе с грузовиками были оформлены и пропущены две машины техпомощи.

Как сообщал замминистра МЧС РФ Владимир Степанов, общая масса гуманитарного груза — две тысячи тонн. Кроме продуктов питания, в него входят препараты для очистки воды, электрогенераторы и другие средства для преодоления последствий гуманитарной катастрофы.

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Как сообщал УНИАН, первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власть России направила в одностороннем порядке.

22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украину, как было оговорено ранее.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование с украинских стратегических заводов.