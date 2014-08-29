Россия не направляла Украине официальных заявок на второй «гуманитарный конвой»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"По поводу «гуманитарного конвоя» - пока еще официальной заявки нет", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 25 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена отправить в Украину второй «гуманитарный конвой».Читайте такжеОБСЕ: 190 грузовиков из гуманитарного конвоя РФ не были проверены

«Мы направили вчера (24 августа) ноту в МИД Украины с информированием о нашем намерении подготовить очередной конвой с гуманитарными грузами – приложили подробный перечень номенклатуры и количество тех грузов, которые планируются к отправлению, и выразили надежду на сотрудничество с украинской властью в согласовании всех необходимых формальностей», - сказал Лавров.

Сегодня, 29 августа, Лавров заявил, что в четверг, 28 августа, Москва направила Киеву вторую ноту относительно гуманитарному конвою, которая учитывает позицию Украины.Читайте такжеТеррористы требуют отправить из России еще один "гуманитарный конвой"

"Мы вчера направили уже вторую ноту в МИД Украины с учетом тех предложений, которые нам предоставили украинцы, и, по нашей оценке, у нас есть общее понимание, как этот второй конвой направлять на юго-восток с тем, чтобы и безопасность была обеспечена, и грузы были доставлены", - сказал российский министр.

Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власть России направила в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.Читайте такжеГуманитарный конвой РФ грабит стратегические заводы Украины. Доставленные в зону АТО продукты продают

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украину, как было оговорено ранее.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование с украинских стратегических заводов.