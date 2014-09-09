МИД не знает о местонахождении гуманитарного конвоя, но обсуждает с РФ помощь Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис на брифинге.

"Нам точно неизвестно, где находится этот гуманитарный конвой, но консультации с российской стороной по этому поводу продолжаются, точно так же, как и с Комитетом Красного Креста", - сказал он.Читайте такжеВторой российский гуманитарный конвой уже стоит в машинах на территории РФ

Перебийнис подчеркнул, что Украина настаивает на том, что Россия может доставить гуманитарную помощь только при четком соблюдении норм международного права под контролем органов Украины в сопровождении Красного Креста.

По его словам, кроме России ряд других стран изъявили желание оказать гуманитарную помощь Украине, и правительство Украины также готово оказать помощь этим регионам.

"К сожалению, несмотря на ранее достигнутые договоренности, до сих пор незаконные вооруженные формирования не позволили направить гуманитарную помощь, которую подготовило правительство Украины для этих районов", - сказал Перебийнис.Читайте такжеУкраина до сих пор не получила данных о содержании нового гуманитарного конвоя из РФ

Как сообщал УНИАН, первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке в начале августа. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками. При этом украинские таможенники успели проверить только 34 машины.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украине, как было оговорено ранее.

В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия хочет направить второй «гуманитарный конвой» в Украину, однако до сих пор неизвестно, каким именно образом груз может быть передан Украине - автомобилями или поездом.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Украина сама способна обеспечить своих граждан и может принимать гуманитарную помощь исключительно в рамках международного права и по линии Красного Креста.